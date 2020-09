Valseriana, per un anno non paga pedaggio in autostrada. Denunciato

(red.) Pensava di fare il furbo, ma con il trascorrere del tempo è stato scoperto ed è finito nei guai. Un bresciano di 58 anni, infatti, è stato denunciato in provincia di Bergamo per il comportamento che metteva in atto nel momento in cui usciva dall’autostrada. Invece di pagare il pedaggio, si accodava in auto a chi aveva l’abbonamento al Telepass e in gran velocità riusciva a superare il varco prima che la sbarra si abbassasse.

Per circa un anno avrebbe tenuto questo atteggiamento, non pagando 7 mila euro di pedaggio. Peccato per lui che le telecamere lo avessero immortalato. Quella di ieri, venerdì 4 settembre, è stata la sua ultima corsa quando è stato beccato a muoversi in Valseriana. Gli occhi elettronici hanno inviato la segnalazione alla Polizia stradale di Seriate che hanno fermato l’uomo sequestrandogli il libretto di circolazione e le targhe del veicolo. L’uomo, invece, è stato denunciato per truffa.