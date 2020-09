Gardone Vt, molesta donna e una ragazzina in ciclabile. In manette

(red.) Non era la prima volta che la donna al passeggio con il proprio cane lungo la pista ciclabile a Gardone Valtrompia, nel bresciano, era rimasta infastidita da quell’uomo molesto. L’ultimo episodio risale all’altro pomeriggio, martedì 1 settembre, quando la donna ha di nuovo avuto a che fare con un 39enne pachistano, in Italia senza fissa dimora e pare per stare accanto al padre. Proprio la signora, dopo aver ricevuto le attenzioni morbose dell’uomo e averlo allontanato, si era presentata alla stazione dei carabinieri del paese per denunciare l’accaduto.

A quel punto, il comandante dei militari, in borghese, si è mosso verso il punto indicato e trovando lo stesso uomo che stava cercando di molestare una ragazzina di 12 anni in bicicletta. Tanto che questa, nel tentativo di staccarsi dal molesto, ha rischiato di finire a terra nel traffico cittadino. Ma subito dopo si è trovato di fronte il carabiniere e quindi condotto in caserma.

Qui è nata una lite, tanto che il 39enne ha colpito al polso il militare procurandogli lesioni guaribili in un mese. Per il pachistano sono scattate le manette e il trasferimento nel carcere di Canton Mombello per resistenza. Da dietro le sbarre dovrà attendere l’udienza del processo.