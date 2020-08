Odolo, precipita nel torrente Vrenda: grave 55enne

(red.) Sarà stata la pioggia che scendeva molto forte e rendeva viscido l’asfalto, sarà stato un attimo di distrazione oppure un errore di guida, ma nella mattina di questa domenica una donna di 55 anni residente a Odolo è stata ricoverata all’Ospedale Civile di Brescia in condizioni molto gravi dopo aver perso il controllo della sua utlitaria.

La vettura è uscita di strada precipitando per una quindicina di metri e schiantandosi nel torrente Vrenda.

L’incidente è avvenuto verso le 10,30 mentre la signora stava affrontando in discesa una curva a destra sulla strada all’altezza della località Cadella: la sua Citroen C3 ha sbandato, ha preso per la scarpata ribaltandosi e urtando con violenza alcune rocce, poi è finita, fortunatamente diritta, sul greto del torrente.

La donna è stata raggiunta dai soccorritori. Sono intervenuti gli uomini del 118, quelli del Soccorso Alpino della Valle Sabbia e i Vigili del fuoco di Lumezzane.

La vittima, che viaggiava da sola, è stata estratta incosciente dall’abitacolo della vettura: ci ha pensato l’eliambulanza decollata da Bergamo a trasportarla con urgenza al Civile. È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.