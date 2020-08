Desenzano, non ce l’ha fatta l’anziano investito dal Suv

(red.) Non ce l’ha fatta l’anziano di Rivoltella che l’altro giorno era stato investito mentre pedalava verso Sirmione da un Suv guidato da un turista tedesco.

L’uomo, 86 anni, dopo essere stato per due giorni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia, è spirato nella serata di venerdì 28 agosto.

Come i nostri lettori ricorderanno, verso le 11 del mattino di giovedì 27 l’uomo stava percorrendo via Agello, tra Desenzano e Sirmione, quando è sceso dal marciapiede dove stava transitando per immettersi sulla carreggiata. Forse a causa dell’improvvisa manovra, il turista tedesco che si trovava alla guida della sua Porsche Cayenne non è riuscito a evitare l’impatto.

L’86 anne è caduto per terra dove ha battuto la testa sull’asfalto. L’automobilista si è fermato subito e dopo l’allarme sono intervenuti i militari dell’Arma e le ambulanze: il pensionato di Rivoltella è stato trasportato con l’elicottero al Civile in prognosi riservata. Purtroppo non ha potuto salvarsi.