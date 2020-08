Desenzano, aggredisce i poliziotti che l’hanno fermato

(red.) Desenzano, mercoledì sera. Una pattuglia del commissariato di Pubblica Sicurezza, nell’ambito delle operazioni straordinarie di controllo del territorio contro la criminalità, ha fermato un’Audi Tt.

A bordo si trovava un imprenditore di Peschiera del Garda che trasportava nella vettura un pugnale con una lama di grosse dimensioni e un manganello telescopico (di quelli allungabili).

Portare in giro queste cose è vietato poiché si tratta di oggetti atti a offendere, ma quando il fatto gli è stato contestato l’uomo si è scagliato contro i due agenti aggredendoli.

Uno dei poliziotti ha riportato una contusione al ginocchio, più gravi le condizioni del collega con la frattura di un dito della mano per cui all’ospedale di Desenzano gli hanno dato 30 giorni di prognosi.

L’aggressore è stato bloccato e denunciato anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.