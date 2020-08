Lumezzane, si cerca Ghidini con cani ed elicottero

(red.) Non ci sono elementi che possano aiutare i volontari della Protezione civile, i carabinieri e il personale dei Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di Roberto Ghidini, 57enne di Lumezzane, uscito dalla sua casa di Premiano (vive e lavora alla Rivadossi) la mattina di mercoledì 26 agosto senza più fare ritorno.

La sua auto è rimasta parcheggiata sotto casa, quindi si pensa che l’uomo si sia allontanato a piedi. Nessuno lo ha notato e quindi non si conosce che direzione abbia potuto prendere.

La famiglia ha presentato denuncia di persona scomparsa, lanciando un appello a chiunque abbia avuto notizie perché le segnali ai militari dell’Arma. Appello condiviso dal municipio, ma nessun conoscente lo ha notato ed, essendo il territorio valgobbino complicato con una montagna percorsa da molti sentieri, il 57enne potrebbe essersi recato dovunque.

Alle ricerche partecipa anche la Protezione civile comunale con un cane molecolare. Il problema è che non si sa dove cercare. Al gruppo si sono anche aggregati gli specialisti Tas (topografia applicata al soccorso), arrivati in Valgobbia da Brescia e Mantova più un elicottero dei Vigili del fuoco.