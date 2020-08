Leonessa della tastiera provoca allarme su Facebook

(red.) Con una notizia falsa diffusa su Facebook ha seminato il panico in diversi paesi della provincia di Brescia, ora però rischia una denuncia per procurato allarme.

La leonessa della tastiera che, per ragioni ancora da decifrare, ha scritto di essere a conoscenza del rapimento di bambini da parte di zingari attivi nella zona attorno al lago di Garda, con quella bufala e con l’invito ai genitori di tenere d’occhio i propri figli piccoli ha generato il solito incontrollabile tam-tam sui social del mondo web, attirando l’attenzione della Polizia Postale che l’ha segnalata all’autorità giudiziaria.

Ma che cosa avrebbe scritto la donna, che poi si sarebbe cancellata da Facebook? «Sono sconcertata: a Calcinato due bambine giocavano tranquille nel giardino della loro villetta, arriva una macchina di zingari, in un attimo caricano la piccola di 4 anni e partono. Per fortuna la mamma si è accorta subito, erano già al casello di Desenzano. Mamme non perdiamo mai di vista i nostri bambini, mai».

Parole sconsiderate che riferirebbero chiacchiere da bar e pettegolezzi privi di veridicità e che, tra l’altro, potrebbero essere considerate come un invito all’odio razziale.

Tanto più che, dopo essere state postate su Facebook mercoledì, sono state condivise da decine di acritici utenti, provocando la solita marea di commenti dai toni facilmente immaginabili.

Finché, nella stessa serata di mercoledì, è arrivata la smentita di altri gernitori: nessun episodio di quel genere è mai avvenuto a Calcinato.