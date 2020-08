Grave anziano investito da un pullman di linea

(red.) Giovedì mattina verso le 13 stava passeggiando in via Solferino quando pare sia stato investito da un pullman di linea che usciva dal parcheggio.

In realtà la dinamica non è ancora chiara: la Polizia Locale cittadina sta cercando di capire se l’uomo, un 86enne residente a Brescia Due, sia stato travolto dal mezzo pesante oppure se sia malamente caduto per terra nel tentativo di evitare l’impatto. Potrebbero essere utili le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza istallate nella zona.

L’unica certezza è che l’anziano si trova ricoverato alla Poliambulanza in prognosi riservata poiché nella caduta ha riportato un forte trauma cranico dopo aver colpito l’asfalto oltre a diverse contusioni.

L’autista dell’autobus ha subito fermato il mezzo chiamando i soccorsi e in via Solferino è arrivata una ambulanza che, dopo averlo stabilizzato, ha trasportato la vittima in codice rosso alla Poliambulanza dov’è stata ricoverata. L’autista del mezzo pubblico è risultato negativo ai test su bevande alcoliche e droga.