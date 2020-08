Desenzano, Suv tedesco investe ciclista 86enne: è grave

(red.) Spetta ai carabinieri di Desenzano il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 27 gennaio in via Agello, tra Desenzano e Sirmione, lasciando in gravi condizioni un anziano di 86 anni investito dalla Porsche Cayenne guidata da un tedesco mentre pedalava sulla propria bicicletta.

Erano le 11 del mattino quando il ciclista è sceso dal marciapiede dove stava transitando per immettersi sulla carreggiata e il guidatore del Suv Porsche non è riuscito a evitare l’impatto.

L’anziano è caduto per terra e ha battuto la testa sull’asfalto. L’automobilista si è fermato subito e dopo l’allarme sono intervenuti i militari dell’Arma e le ambulanze.

Le condizioni dell’86enne sono apparse immediatamente molto gravi e i sanitari hanno deciso di trasportarlo con la massima urgenza usando l’eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia.

L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata e sta lottando per sopravvivere.