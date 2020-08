Desenzano, investe anziana e se ne va: “Avevo fretta”

(red.) Si è giustificato nel modo più banale: “Avevo fretta perché dovevo andare a lavorare”. E forse sperava anche di farla franca. E’ andata male al 21enne di Desenzano che la mattina di lunedì scorso ha investito con la moto una donna di 80 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali della rotonda tra via Cavour e via Marconi. Il ragazzo si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare aiuto.

E’ stato rintracciato e denunciato a piede libero per lesioni personali in violazione del Codice della strada, aggravate dalla fuga e dall’omissione di soccorso, da parte della Polizia Locale del capoluogo del lago di Garda, che ha sequestrato anche il mezzo di cui era alla guida ritirandogli la patente.

Il giovane aveva travolto l’anziana sorpassando con la moto le vetture che si erano fermate per lasciarla attraversare sulle strisce. Poi ha continuato la sua corsa senza voltarsi indietro. La donna è stata soccorsa e trasportata prima all’ospedale di Desenzano e poi, viste le condizioni, alla Poliambulanza dov’è stata ricoverata in prognosi riservata.

Rintracciare l’investitore non è stato difficile per i vigili: c’erano i numerosi testimoni e le riprese della telecamera piazzata proprio sulla rotonda. Quando è stato raggiunto a Sirmione, dove lavora, il ragazzo non ha saputo dire altro se non che aveva fretta.