Schianto a Berzo Demo: grave motociclista di 62 anni

(red.) Un motociclista 62enne residente in provincia di Bergamo che in sella alla sua Bmw stava percorrendo insieme con un gruppo di amici la statale del Tonale, diretto verso l’Aprica e la Valtellina per arrivare fino al passo dello Stelvio, è rimasto gravemente ferito nella mattinata di martedì in località Bettolino a Berzo Demo.

Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri della stazione di Cedegolo, ma stando alle prime indicazioni la motocicletta sarebbe finita contro un muro dopo aver urtato un camper e un Nissan Terrano.

Il camper, che sembrava aver iniziato la manovra per entrare nel piazzale della frequentatissima forneria Formis, pare che abbia all’improvviso cambiato idea, raddrizzandosi per continuare nella stessa direzione di marcia che percorreva la Bmw.

Questo – secondo le prime ipotesi – avrebbe innescato l’incidente, ma il condizionale è d’obbligo finché i militari dell’Arma non avranno concluso i loro accertamenti.

Una volta lanciato l’allarme al 112, sul posto sono state inviate l’auto medica e un’ambulanza di Camunia Soccorso. Il 62 enne è apparso subito in gravi condizioni ed è stato rianimato e intubato. E’ stato poi trasportato nel campo sportivo di Malonno, dove era atterrata l’eliambulanza decollata da Bergamo.

L’elicottero è immediatamente ripartito alla volta dell’ospedale Civile di Brescia. Il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore con code di chilometri nei due sensi di marcia, sbloccandosi solo dopo mezzogiorno.