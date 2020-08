Leno, si ribalta autocisterna piena di latte

(red.) Traffico in tilt e strada chiusa per qualche ora questa mattina di mercoledì 26 agosto a Leno per il ribaltamento di un’autocisterna con rimorchio carica di latte sulla la via per Calvisano.

Sembra che l’autista del mezzo pesante, un 51enne di origine indiana, abbia perso il controllo del mezzo senza che nessun altro veicolo fosse coinvolto nell’incidente.

Per cause sulle quali sta indagando la Polizia Locale della zona, l’autoarticolato si è coricato su un fianco occupando tutta la carreggiata, mentre il rimorchio è finito in un campo coltivato.

Per fortuna il conducente ha riportato solo lievi ferite e qualche contusione, ma è stato ugualmente portato per accertamenti all’ospedale di Manerbio. I test abituali verificheranno le sue condizioni mentre si trovava alla guida.

Solo una parte del latte che il veicolo trasportava è finita nei fossi, il grosso è stato recuperato con un altro camion.