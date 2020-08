Troppo rumore, spara contro la pista da motocross

(red.) E’ finito in manette, arrestato dai carabinieri di Edolo, il 53enne di Sonico che la settimana dopo Ferragosto è uscito di casa con un fucile e ha sparato due colpi in direzione della pista da motocross che si trova a poca distanza dalla propria abitazione ed è gestita da un’associazione dilettantistica della zona.

L’accusa è pesante: “Detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, minaccia aggravata dall’uso delle armi ed accensioni ed esplosioni pericolose”.

La notizia è stata resa nota lunedì 24 dai militari dell’Arma, dopo che l’arresto è stato convalidato dal giudice che ha imposto l’obbligo di firma al 53enne incensurato.

Al momento degli spari attorno alla pista, che è in regola con i permessi ed è attiva dal 2014, erano presenti una decina di spettatori, mentre una ventina di motociclisti erano impegnati sul percorso. Per fortuna i due colpi non hanno ferito nessuno.

Da qualche anno, a causa del rumore prodotto dalle moto durante le prove, tra l’uomo e i gestori dell’attività i rapporti sono diventati sempre più tesi. La struttura sportiva si trova in località Dazza di Sonico, tra la sponda destra dell’Oglio e la statale del Tonale.

I carabinieri durante una perquisizione dell’abitazione del 53enne hanno trovato nascosto in cucina dietro al frigorifero il fucile con i due bossoli dei colpi appena esplosi e altri 40 proiettili. L’arma era detenuta irregolarmente e tutto è stato posto sotto sequestro.