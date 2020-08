Guida senza patente e affitta auto con documento falso

(red.) Un cittadino indiano residente a Brescia è stato sanzionato da una pattuglia del distaccamento di Montichiari perché stava guidando pur non avendo conseguito la patente. Sanzione pari a 5000 Euro e fermo amministrativo della vettura la quale, a suo dire, era stata noleggiata a nome di un amico che al momento del controllo confermava con una dichiarazione formale quanto affermato dal conducente. Come previsto l’auto è stata affidata in custodia a chi stava guidando. Le indagini, però, hanno permesso di far emergere una realtà diversa: il noleggio della vettura era stato stipulato a nome di chi guidava che al momento del contratto aveva mostrato una patente di guida risultata falsa.

Scattata dunque la denuncia a carico di entrambi per i reati di false attestazioni e falsità materiale, oltre al reato di favoreggiamento a carico dell’amico. Ma non solo, non è sfuggito ai poliziotti che l’uomo si è congedato dagli uffici del distaccamento rimettendosi alla guida della stessa vettura che era ancora sottoposta a fermo. Intercettato nuovamente, si è proceduto a contestare a carico suo una ulteriore violazione al Codice della Strada per guida senza patente alla quale si è aggiunta anche la sanzione prevista per chi utilizza un veicolo sottoposto a fermo amministrativo che può arrivare fino ad un massimo di 3114 Euro.