Con il motorino contro un’auto: grave 15enne

(red.) Stava percorrendo in motocicletta la via Marconi a Esine, in Valcamonica, quando la sua due-ruote si è scontrata con un’auto.

E’ ricoverato in condizioni molto preoccupanti nell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo il ragazzo di 15 anni A.B., vittima di un incidente stradale accaduto alle 22,30 di lunedì 24 agosto nei pressi dello stadio di calcio della località camuna.

Il ragazzzo è caduto pesantemente sull’asfalto e le sue condizioni apparse subito gravi dopo essere finito con il motorino contro un’automobile guidata da un 45enne del paese. La centrale del 112 ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza oltre che dell’autoambulanza del soccorso di Pisogne che ha trasportato il ferito al campo sportivo dov’è atterrato l’elicottero. La prognosi è da codice rosso.