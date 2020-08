Truffe, torna in città il colpo della gomma bucata

(red.) Il colpo della gomma bucata dell’automobile è un classico della truffa, almeno nelle grandi città. Naturalmente ci sono diverse varianti. La più diffusa è questa: qualcuno ti buca la gomma, tu ti fermi per controllare il danno e quando sei sceso dalla macchina un complice che ti ha seguito in motorino apre la portiera e ti frega la borsa o la giacca con portafoglio e telefonino. Quindi oltre al danno alla gomma hai anche la beffa del furto.

Quella andata in scena sabato scorso verso le 11 del mattino davanti al supermercato Prix di via Panigada, quartiere di Fiumicello, zona Nord di Brescia, è la variante del parcheggio. Il trucco della gomma bucata è stato messo a segno nel posteggio: quando la vittima designata è uscita dopo la spesa si è accorta che aveva una gomma a terra. Alcuni passanti si sono offerti di dare una mano a cambiare la ruota, ma probabilmente, con l’automobilista impegnato e distratto, qualcuno avrebbe compiuto il furto. Oppure l’uomo sarebbe stato messo in mezzo con uno scippo.

I finti soccorritori di questa storia erano tre ragazzi che però hanno fatto preoccupare la vittima designata lanciando occhiate troppo interessate all’orologio di marca che l’uomo portava al polso. Erano stati loro poco prima a bucare la gomma dell’auto?

La potenziale vittima ha pensato di sì e s’è insospettita, si è chiusa in macchina con la sicura abbassata e ha chamato il 112. L’arrivo di una pattuglia della Polizia Locale di Brescia ha costretto i malintenzionati a dileguarsi. Nessun risultato dal primo pattugliamento, ma la zona è videosorvegliata e non sarà difficile per le forze dell’ordine ricostruire la dinamica dei fatti.