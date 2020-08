Martedì l’autopsia sulla 24enne deceduta: ci sono due indagati

(red.) Proseguono le indagini sulla giovane 24enne di Brescia stroncata da un malore sabato sera, 22 agosto. Nella giornata di martedì 25 agosto, infatti, i medici legali incaricati dalla Procura di Brescia svolgeranno l’autopsia sulla salma della ragazza. Verrà, quindi, accertato se, effettivamente, la vittima è spirata in seguito all’abuso di alcol e droga pesante. Intanto un ragazzo di 32 anni e una ragazza di 24 anni, entrambi italiani, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Anche loro avrebbero preso parte alla serata in compagnia dell’amica.

Il malore è arrivato dopo una serata di festa durante la quale, secondo le prime testimonianze, nell’appartamento in città di proprietà della madre dove la ragazza viveva da sola, sono stati consumati superalcolici e quasi certamente è girata anche droga. In questo caso potrebbe essere stato un mix di queste sostanze a provocare la crisi che è stata fatale alla 24enne.

In attesa dell’autopsia, sull’inchiesta stanno lavorando gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Brescia coordinati dal sostituto procuratore Benedetta Callea che domenica hanno ascoltato amici, parenti e conoscenti della giovane, compresi i ragazzi che hanno partecipato alla festa sabato notte.