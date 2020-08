Il nubifragio devasta il Veneto, ma fa danni anche sul Garda

(red) Il colpo più duro è stato dato al Veneto dal violentissimo nubifragio che nel pomeriggio di domenica 23 agosto ha attraversato il Nord Est dell’Italia: tra Verona, Vicenza e Padova si segnalano allagamenti, alberi abbattuti, automobili sott’acqua, sottopassi allagati, campi e strade invasi dalla grandine e sommersi dalla pioggia.

Si contano milioni di danni nelle campagne, almeno stando alla Coldiretti, soprattutto alla frutta pronta per la raccolta e ai vigneti devastati dalla grandine. Il governatore Luca Zaia ha firmato lo stato di crisi per Verona e altri comuni.

Il maltempo, però, ha colpito anche da noi. Nel Bresciano ne hanno sofferto alcune zone del lago di Garda e della Valsabbia. I danni più salati, probabilmente, a Salò dove Vigili del Fuoco e Polizia Locale sono stati chiamati per numerosi interventi a causa soprattutto di allagamenti di strade, garage e cantine.

L’episodio più grave in via Cure del Lino, la strada parallela a viale Landi, zona residenziale sul lago. Qui ha ceduto il muro di sostegno di un terreno sopra la strada all’altezza del civico 82, con terriccio, fango e pietre finite sulle auto in sosta molte delle quali sono state danneggiate.

Traffico in tilt in via Tavine, al confine con San Felice del Benaco, dove il vento ha abbattuto un vecchio cipresso accanto al cimitero.

Viabilità in crisi per il nubifragio anche in bassa Valle Sabbia, dove ai Tormini l’acqua si è accumulata nel sottopasso che si collega alla statale 45bis. Lo stesso è accaduto al tristemente noto sottopasso di Prevalle, sempre sulla 45bis, che si è trovato mezzo pieno d’acqua e dove il traffico è stato bloccato per circa un’ora dalla Polizia Stradale per evitare che qualche macchina ci finisse bloccata dentro.