Brescia, alcol e droga alla festa: muore 24enne

(red.) Sarà l’esame del medico legale a determinare con precisione le cause dell’improvviso decesso di una ragazza di soli 24 anni avvenuto in un appartamento della periferia Sud della città di Brescia nella notte tra sabato e domenica.

Il malore è arrivato dopo una serata di festa durante la quale, secondo le prime testimonianze, nell’appartamento di proprietà della madre dove la ragazza viveva da sola sono stati consumati superalcolici e quasi certamente è girata anche droga. In questo caso potrebbe essere stato un mix di queste sostanze a provocare la crisi che è stata fatale alla 24enne.

In attesa dell’autopsia, sull’inchiesta stanno lavorando gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Brescia coordinati dal sostituto procuratore Benedetta Callea che domenica hanno ascoltato amici, parenti e conoscenti della giovane, compresi i ragazzi che hanno partecipato alla festa sabato notte.

Stando alle prime indiscrezioni non ci sarebbero al momento indagati, ma l’indagine sarebbe anche per decesso in conseguenza di altro reato, cioè si sta cercando la persona che potrebbe aver venduto alla ragazza o a qualcun altro dei presenti nell’appartamento l’eventuale dose letale.

Una prima ammissione sull’uso di stupefacenti insieme con l’alcol sarebbe stata fatta proprio dai giovani presenti alla tragica serata. Sono stati loro, quando hanno visto l’amica priva di sensi e si sono resi conto della gravità della situazione, a chiamare i soccorsi. Ma era troppo tardi e per la povera ragazza di soli 24 anni non c’era più nulla da fare.