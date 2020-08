Brescia, paura nella notte: incendio in piazza Vittoria

(red.) Paura nella notte tra sabato e domenica nel pieno del centro storico di Brescia quando le fiamme di un incendio sono comparse su una terrazza all’ultimo piano di un edificio di piazza Vittoria, quello all’angolo con via IV Novembre, al piano terreno del quale è situata l’enoteca-ristorante Signorvino, che al momento del rogo era chiusa al pubblico.

All’ultimo piano si trova un appartamento privato abitato da una famiglia della quale fa parte anche una bambina di dieci anni: per fortuna non ci sono stati feriti, solo un grande spavento.

Le fiamme si sono sprigionate verso le 2 della notte, con i passanti che, avendo notato l’incendio dalla piazza, hanno avvisato i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

I pompieri hanno avuto problemi a raggiungere il terrazzo, ma sono intervenuti con le autopompe riuscendo a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza il palazzo e le case circostanti. Gli interni dell’appartamento sono stati dichiarati agibili, mentre il terrazzo dovrà restare chiuso.

Sono in corso gli accertamenti tecnici indispensabili per individuare le cause che hanno scatenato le fiamme.

La piazza Vittoria (di cui vediamo in una foto d’epoca proprio l’edificio danneggiato) è stata progettata dall’architetto romano Marcello Piacentini e inaugurata nel 1932 sulle rovine di un antico quartiere medioevale, abbattuto nel contesto di una risistemazione della città di Brescia secondo il nuovo piano urbanistico fascista.