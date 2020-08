Anziano in bicicletta investito a Verolavecchia

(red.) Sarebbe risultato positivo all’etilometro l’uomo che sabato sera verso le 19 ha investito un agricoltore 77enne che pedalava sulla propria bicicletta in via Monte Grappa a Verolavecchia.

Il colpo è stato abbastanza violento visto che il corpo dell’anziano, prima di finire esanime per terra, ha sfondato il parabrezza della Fiat Panda bianca dell’investitore, che ha 57 anni e risisede in paese.

Sono intervenute l’ambulanza del Gruppo Verolese Volontari del Soccorso e l’automedica. E’ stata anche chiamata l’eliambulanza per trasportare il ferito più rapidamente all’ospedale Civile di Brescia, dov’è stato accolto in Pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Brescia e, come dicevamo, il conducente della Panda sarebbe risultato positivo all’etilometro. Si sarebbe trovato davanti all’improvviso l’anziano che attraversava regolarmente, proveniendo da una via laterale.