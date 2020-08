Castenedolo, decima spaccata in otto anni di bar

(red.) Con un tombino hanno sfondato la vetrina del Singh Bar di via Brescia 69, a Castenedolo. E’ stata la decima volta in otto anni di attività, lamenta il titolare Singh Lakhvinder, ma stavolta la cassa era vuota. E comunque i danni alla struttura sono stati ingenti.

Il locale si trova accanto all’area di servizio sulla strada verso Brescia con autolavaggio e distributore di benzina, ed è sorvegliato da telecamere che però non spaventano i banditi i quali ogni tanto ritornano sperando di trovare un bottino approfittando dell’oscurità e dell’isolamento della notte.

Nella notte tra giovedì e venerdì 21 agosto sono stati due incappucciati a tentare il colpo, sfondando la vetrina del bar – come dicevamo – con un tombino. Ma non hanno trovato il becco di un quattrino. In compenso sono stati ripresi da alcune videocamere che controllano tutta l’area.