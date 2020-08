Camionista di Prevalle sospettato di omicidio stradale

(red.) Con il suo camion avrebbe travolto un motociclista in provincia di Udine, sulla strada regionale 463, nel comune di Majano e poi si sarebbe allontanato facendo finta di niente. Nel mirino della Procura del capoluogo friulano è finito D. V., un camionista di Prevalle di 49 anni.

Secondo l’accusa sarebbe stato l’autoarticolato del quale il bresciano si trovava alla guida a uccidere Marco Vendramini, il motociclista 49enne di Motta di Livenza, nel Trevigiano, morto a causa di un incidente stradale mercoledì 19 agosto 2020.

Sul corpo della vittima il magistrato ha disposto l’autopsia che dovrà determinare le cause del decesso e il medico legale ha 45 giorni di tempo per depositare la perizia. Il camionista è stato rintracciato alcune ore dopo il fatto dalle forze dell’ordine ed è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Vendramini stava procedendo sulla strada regionale 463 quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Majano, ha urtato con la sua moto Suzuki un furgoncino Ape Piaggio che era fermo davanti a lui sulla strada con a bordo due anziani della zona. Il motociclista è caduto finendo sulla corsia opposta, nella quale stava arrivando il camion guidato dal bresciano che lo ha schiacciato uccidendolo.

L’autista del mezzo pesante se n’è andato senza fermarsi e quando, grazie anche ad alcune testimonianze, è stato rintracciato a Prevalle dalle forze dell’orine, ha detto di non essersi accorto dell’investimento. La sua tesi, però, non convince la Procura di Udine.