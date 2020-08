Camionista bulgaro di 23 anni trovato morto a Desenzano

(red.) Nella cabina non sono state trovate tracce apparenti di morte violenta, solo un corpo senza vita appartenente al camionista bulgaro di 23 anni che si era fermato per una sosta notturna nel parcheggio dell’area di servizio Monte Alto, l’autogrill sull’autostrada A4 nel territorio del comune di Desenzano del Garda.

E’ stato un collega a fare la macabra scoperta: dopo aver notato che il giovane non era partito con il suo camion per riprendere il viaggio, ha bussato allo sportello della cabina e, non avendo ricevuto risposta, ha lanciato l’allarme.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. Sarà probabilmente l’autopsia sul cadavere a determinare le cause dell’improvviso malore che ha provocato il decesso del ragazzo.