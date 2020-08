Liti in famiglia, mercoledì movimentato per le forze dell’ordine

(red.) Nella giornata di ieri gli agenti della Volante della Questura di Brescia hanno effettuato diversi interventi di Codice Rosso, questo grazie anche alle segnalazioni dei cittadini.

Nella serata, a seguito di una segnalazione al 112 gli agenti sono intervenuti nella zona del Villaggio Prealpino per sedare una lite tra un uomo e una donna avvenuta alla presenza di un bambino; gli agenti hanno appurato che si era trattato di un diverbio tra una coppia di conviventi.

Poco più tardi, la volante è intervenuta nella zona nord di Brescia a seguito di un ulteriore segnalazione di lite in famiglia. Immediatamente giunti sul posto, gli agenti hanno considerato che la situazione fosse totalmente tranquilla, che tutti stavano dormendo compresi i tre figli minori. Ma, da ulteriori accertamenti è emerso che c’erno diversi pregiudizi di Polizia nei confronti dell’uomo, inoltre a suo carico risultava in atto un provvedimento di allontanamento d’Urgenza dalla casa familiare disposto dal GIP presso il Tribunale di Brescia, con divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dall’abitazione della donna e a meno di 200 metri dalla persona offesa. Pertanto, su richiesta degli agenti, l’uomo ha lasciato definitivamente l’appartamento trasferendosi presso l’abitazione del fratello, mentre la donna, ha deciso di trascorrere la notte presso l’abitazione della madre che aveva richiesto l’intervento.

IL CODICE ROSSO PER INTERVENIRE NELLE LITI IN FAMIGLIA. È entrato in vigore nel 2019 il c.d. Codice Rosso, la Legge n. 69/2019 che ha introdotto nel nostro ordinamento delle nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Per dare una risposta ancora più incisiva è stata creata una corsia preferenziale in sede di denuncia da parte della vittima. Quando la persona offesa denuncia un reato ricompreso nella lista tassativa prevista dalla legge (tra cui maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, lesioni commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza) scatta una procedura predefinita con tempi stretti e certi sia per le Forze dell’Ordine che per la Procura presso il Tribunale.

La Polizia Giudiziaria, una volta acquisita una notizia di reato, dovrà immediatamente riferire il fatto, entro il giorno successivo, al Pubblico Ministero, che, a sua volta, dovrà sentire entro 3 giorni la persona offesa o il denunciante.