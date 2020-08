Il treno deragliato in viaggio senza personale per 10 chilometri

(red.) Clamoroso sviluppo nell’indagine sul deragliamento di un treno della Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario nella regione Lombardia. La Procura indaga dopo che si è appurato che il convoglio ha viaggiato privo di personale a bordo e con un solo passeggero per quasi 10 chilometri dalla stazione di Paderno d’Adda (Lecco) a quella di Carnate (Monza e Brianza).

Il macchinista e il capotreno erano infatti scesi alla stazione di Paderno concedendosi una pausa per ragioni al momento non meglio specificate. Il treno si è poi messo in moto, forse a causa di una leggera pendenza presente in quel tratto. Viaggiando a bassa velocità, è arrivato alla stazione successiva, dove è stato deviato su un binario morto dove poi si è fermato.

La Procura di Monza ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario colposo, al momento a carico di ignoti. L’inchiesta è coordinata dal pm Michele Trianni e dal procuratore capo Claudio Gittardi. Gli inquirenti attenderanno la relazione della Polfer, che sta facendo accertamenti sul caso, e poi eventualmente effettueranno le iscrizioni nel registro degli indagati.