Trasporto urgente al Civile per salvare bimbo di Catanzaro

(red.) A bordo di un Falcon 900 del 31esimo Stormo, un equipaggio dell’Aeronautica Militare ha effettuato nella mattinata di questo mercoledì 19 agosto un trasporto sanitario urgente da Lamezia Terme a Brescia per un bambino di 8 anni bisognoso di cure perché in pericolo di vita.

L’aereo militare era decollato dall’aeroporto di Roma Ciampino alle ore 9,25, poi ha raggiunto lo scalo calabro di Lamezia Terme dove ha imbarcato il piccolo paziente accompagnato da un’equipe medica dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro.

Subito dopo il jet è ripartito per atterrare verso le 13 a Montichiari da dove il gruppo è stato trasferito in ambulanza al Civile di Brescia.

A richiedere il trasporto sanitario al comando della Squadra aerea dell’Areonautica Militare era stata la Prefettura di Catanzaro. Le operazioni di trasporto, informa un comunicato dell’Aeronautica, si sono svolte nel pieno rispetto delle predisposizioni previste dalle normative in vigore in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19.

L’attività di soccorso aereo, svolta con equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare, rappresenta un lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione, spiega ancora la nota. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, del 15° Stormo di Cervia e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, in prima linea in caso di emergenza.