Interviene nella rissa tra due cani, morsa una donna

(red.) E’ costata cara a una signora di Provaglio Val Sabbia la decisione di intervenire per sedare una rissa tra il proprio cagnolino e un cane meticcio più grosso, di taglia media.

La donna 53enne camminava in via Santa Maria con il proprio cane al guinzagio, quando ha incrociato un uomo che giungeva dalla direzione opposta anch’egli con un animale legato.

Purtroppo, una volta arrivati a tiro, i due cani si sono aggrediti e nell’abbassarsi per prendere in braccio il proprio cagnolino la signora ha ricevuto un morso sulla guancia.

L’allarme è stato subito lanciato e la donna è stata soccorsa sul posto dai sanitari per essere poi trasferita all’ospedale Civile di Brescia con l’eliambulanza, dove è stata ricoverata in codice giallo. Non è grave.

I carabinieri di Sabbio Chiese hanno consegnato il cane mordace ai veterinari dell’Ats perché possano valutarne la salute.