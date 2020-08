Lega il cane sul balcone e poi parte per le ferie

(red.) Aveva lasciato la sua femmina di pitbull legata sul terrazzino del suo appartamento al primo piano di un condominio di Mazzano, e poi era partito per le ferie affidando a un conoscente l’incarico di portarle da mangiare una volta al giorno.

A forza di sentire l’animale abbaiare i vicini si sono preoccupati e hanno chiamato il 112.

L’intervento per liberare l’animale prigioniero sul balcone è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Nuvolento che hanno trovato il pitbull in mezzo ai propri escrementi e senza acqua da bere nella ciotola.

Tramite il veterinario dell’Ats la povera bestia è stata affidata al personale del canile sanitario di Brescia. E’ emerso che non aveva nemmeno il microchip obbligatorio . Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali.