Scontro frontale tra due auto in via Corsica, un ferito

(red.) E’ ancora da chiarire la dinamica dello scontro frontale verificatosi intorno alle 22,30 della sera di domenica 16 agosto in via Corsica a Brescia, dalle parti della pasticceria Bosco e davanti a numerosi testimoni.

Sono state distrutte le due auto coinvolte, che erano guidate da due giovani: si tratta di un’Audi e di un’utilitaria con targa polacca. Lo schianto ha costretto la Polizia Locale a tenere chiusa per circa un’ora la via Corsica, mentre si effettuavano i rilievi e uno dei due automobilisti veniva immobilizzato e trasportato in ospedale in codice giallo. Più lievi le conseguenze per l’altro giovane.

Secondo la primissima ricostruzione pare che a provocare il disastro sia stata una precedenza non rispettata.