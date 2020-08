Desenzano, ubriaco alla guida aggredisce gli agenti

(red.) Fermato alla guida e scoperto che era al volante ubriaco, ha preso a pugni gli agenti della Polizia Locale di Desenzano ed è stato arrestato. Una donna che ha filmato la scena, diffondendo sui social solo la parte finale con l’arresto e non l’episodio avvenuto in precedenza, sarà denunciata.

E’ successo la sera di sabato 15 agosto intorno alle 23 quando i vigili urbani hanno fermato per un controllo un’auto che si trovava nella centralissima via Anelli. Alla guida un giovane del 1999 residente a Milano che, sottoposto all’alcoltest, ha mostrato un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro.

Mentre i Vigili preparavano il verbale per guida in stato di ebrezza, secondo la denuncia il ragazzo dava in escandescenze con parole e improperi, poi prendendo a pugni la propria automobile, finché si sarebbe scagliato contro i due agenti che l’avevano fermato i quali, dopo essere stati colpiti, hanno fatto fatica a immobilizzarlo. Molti i passanti che hanno assistito al fatto, tra di loro una donna che, dopo aver filmato la parte finale dell’episodio, secondo la versione delle forze dell’ordine avrebbe insultato i vigili intimando loro di rilasciare il ragazzo. Poi ha pubblicato il video sui social, provocando reazioni contrastanti. Verrà probabilmente denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.

Il giovane milanese ha passato la notte tra la guardina e il pronto soccorso per far svanire gli effetti della sbronza. Il magistrato di turno ha convalidato il suo arresto per violenza, resistenza, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale ed è stato rimesso in libertà in attesa del processo.