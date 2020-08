Tuffo nella piscina semivuota, dramma a San Gervasio

(red.) Al momento dell’incidente la piscina era stata chiusa e conteneva soltanto 50 centimetri d’acqua ma, assicurano i responsabili della struttura, i clienti erano stati avvertiti dell’inagibilità dell’impianto.

Tragedia sfiorata la sera di Ferragosto al parco acquatico Le Vele di San Gervasio dove un ragazzo di 26 anni, nel corso di una festa che si svolgeva all’interno della struttura si è tuffato in piscina senza tener conto del fatto che non ci fosse abbastanza acqua.

A San Gervasio sono arrivati diversi mezzi di soccorso ed è stato allertato anche il servizio dell’eliambulanza decollata dall’Ospedale Civile di Brescia. Il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso e le sue condizioni sono considerate serie.

La ricostruzione dell’accaduto è in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Verolanuova.