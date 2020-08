Padenghe, aggredisce il vicino con il machete

(red.) Forse era un po’ troppo preso dalla cocaina, oppure si è semplicemente sentito offeso per un rifiuto, ma è finito in manette per il suo comportamento violento. E’ accaduto attorno alle 4,30 della notte tra il 14 e il 15 agosto a Padenghe del Garda dove un uomo di 32 anni è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di aggredire un vicino di casa con un machete.

Il giudice del tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri di Salò e lo ha rimesso in libertà in attesa del processo.

L’aggressore e un suo conoscente di 31 anni si sono incontrati la sera prima di Ferragosto in un bar della zona e hanno conversato fino a quando uno dei due avrebbe chiesto all’altro di consumare della cocaina insieme, ricevendone un rifiuto.

Nel tornare a casa il 31enne si è trovato davanti il vicino armato di machete e dopo una colluttazione l’aggressore è stato disarmato. Sono accorse altre persone che hanno fatto desistere l’uomo, il quale tuttavia a tarda notte è tornato alla carica sfondando a spallate il cancello d’ingresso del condominio dove vive il 31enne.

Una volta entrato ha provato a sfondare anche la porta di casa, ma è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri chiamati dagli abitanti della zona.

Nei pressi della sua abitazione i militari dell’Arma hanno trovato, nascosto sotto un cespuglio, un borsone pieno di armi bianche: coltelli, katane giapponesi, asce e tomahawk. Per lui è quindi scattata anche una denuncia per possesso abusivo di armi.