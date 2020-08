Minaccia di saltare dal balcone, salvata dai vigili

(red.) Sfiorato il dramma nella primissima mattinata di questa domenica 16 agosto in un condominio di via Volturno, alla periferia nord della città, dove una donna 59enne di origine sudamericana, visibilmente alterata, minacciava di buttarsi dal balcone di casa gridando frasi sconnesse dal terrazzino. Teneva in mano un coltello da cucina e un bastone.

Avvisati dai vicini preoccupatissimi, poco dopo l’alba sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Brescia che hanno chiamato i Vigili del Fuoco i quali sono riusciti a farli entrare da una finestra.

Così i vigili urbani hanno potuto bloccare il tentativo di suicidio, affidando la poveretta alle cure dei sanitari dell’ospedale.