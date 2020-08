Camper contro la barriera, ferita 63enne bresciana

(red.) Una donna di 63 anni residente in provincia di Brescia è rimasta coinvolta in un incidente stradale sull’Autostrada del Sole tra il casello di Arezzo e quello di Monte San Savino, avvenuto nella tarda mattinata del giorno di Ferragosto.

La signora si trovava seduta sul sedile del passeggero a bordo di un camper guidato dal marito sulla carreggiata in direzione Firenze, quando l’uomo – forse per un colpo di sonno, oppure per altra causa in corso d’accertamento – ha perso il controllo del veicolo che è finito contro il guard-rail spartitraffico.

La 63enne è stata sbalzata fuori ed è rimasta gravemente ferita riportando varie fratture in diverse parti del corpo, quindi è stata presa in carico dal 118 che l’ha successivamente trasferita con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Siena dov’è ancora ricoverata sotto osservazione. Il marito e il figlio, che pure si trovava a bordo del mezzo, hanno riportato solo lievi contusioni.

Per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso, l’autostrada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.