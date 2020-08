Orzinuovi, incidente dopo l’alba: tre ragazzi feriti

(red) E’ di tre giovani finiti in ospedale il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina di Ferragosto intorno alle 7 sulla strada provinciale che collega Orzinuovi a Roccafranca.

Su una Mini viaggiavano tre amici residenti nella provincia di Cremona, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, quando secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto (i Vigili del Fuoco di Orzinuovi e la Stradale di Brescia) per cause in corso d’accertamento il giovane che si trovava alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo che s’è ribaltato più di una volta, finendo a ruote all’aria in mezzo alla carreggiata

Così l’hanno trovato i primi soccorritori che hanno allertato il 118. Il ragazzo più grave ha riportato alcune fratture ed è stato trasferito al pronto soccorso con l’elicottero arrivato dall’Ospedale Civile di Brescia. Gli altri due a bordo della Mini, molto meno gravi, sono stati trasportati all’ospedale di Chiari.