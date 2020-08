Cade da un muretto a Plaza Lonch, soccorsa 78enne

(red.) Una donna di 78 anni si è fatta male oggi pomeriggio in Alta Valle Camonica, in seguito a una caduta da un muretto sopra la frazione Grano di Vezza d’Oglio, in località Plaza Lonch. Ha riportato la frattura del polso e alcuni traumi. La centrale operativa di AREU ha mandato subito sul posto il Soccorso alpino Cnsas, Stazione di Temù della V Delegazione Bresciana, e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

Una decina in tutto i soccorritori impegnati, che hanno raggiunto la donna, l’hanno stabilizzata e portata con la barella fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso poco prima delle 16:30.