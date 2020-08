Paspardo, motociclista cade in una scarpata

(red.) Intervento in Valle Camonica, nel comune di Paspardo, nel tardo pomeriggio, per un motociclista caduto in una scarpata per una ventina di metri. Era con un amico, che ha dato l’allarme; si trovavano su un sentiero tra Paspardo e Grevo quanto c’è stato l’incidente.

La centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Caiolo (SO), le squadre territoriali con i tecnici della V Delegazione Bresciana, Stazione di Breno, l’automedica, l’ambulanza e i Vigili del fuoco. L’uomo, che aveva riportato diversi traumi, è stato raggiunto, messo in sicurezza e trasportato fino all’ambulanza, infine portato in ospedale con l’elicottero.