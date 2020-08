Saviore, al ritorno dall’escursione trovano le auto azzoppate

(red.) In questo periodo di vacanze estive la montagna resta tra le mete gettonate dai turisti che si possono godere la natura e l’aria pulita. Ma in questo caso non è stato così piacevole raggiungere le alture. E’ quanto successo ieri, domenica 9 agosto, nel momento in cui diverse vetture hanno raggiunto Saviore dell’Adamello, in Valcamonica, nel bresciano, per godersi qualche ora di escursione.

I turisti hanno così parcheggiato vicino ai pascoli e sono saliti dalla Malga Lincino verso il rifugio Lissone. Ma il loro ritorno è stato rovinato, come segnala Bresciaoggi, dal fatto che le auto in sosta avevano gli pneumatici squarciati.

A quel punto si è reso necessario chiamare il carro attrezzi che fino alla prima serata si è mosso per portare le vetture al deposito. Sull’accaduto indagano i carabinieri, ma non è escluso che a commettere il raid vandalico siano stati i proprietari di alcune malghe armati di roncola e infastiditi dalla presenza dei turisti che spesso si muovono con le auto nei pascoli.