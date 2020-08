Idro, malore per un sub che pratica apnea: è grave, portato al Civile

(red.) Da ieri pomeriggio, domenica 9 agosto, un sub di 37 anni di Sabbio Chiese è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia dopo aver accusato un malore mentre si stava esercitando in alcune prove di apnea sul lago d’Idro, nel bresciano. L’uomo era con la compagna quando nel primo pomeriggio, intorno alle 13,30, a bordo di una barca hanno raggiunto il largo, a circa 100 metri dalla costa. E intorno alle 17 sono iniziate le prime esercitazioni di apnea fino a 20 metri di profondità.

La prima è andata regolarmente, ma alla seconda la compagna ha capito che qualcosa non andava nel momento in cui l’uomo non riemergeva, probabilmente dopo aver accusato un malore. A quel punto lei stessa si è tuffata e ha riportato in superficie il 37enne privo di sensi. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di una coppia vicina in barca e dell’equipaggio del battello Eridio.

La donna è stata aiutata nel portare l’uomo al pontile di Vesta ed erano stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono mosse l’automedica, un’ambulanza, i carabinieri di Idro per ricostruire l’accaduto e anche l’elicottero da Verona. Il sub, sempre rimasto incosciente, è stato trasportato con il velivolo al massimo ospedale cittadino.