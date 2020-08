Brescia, furto di un computer dallo studio legale. Indagini in corso

(red.) Gli inquirenti, nonostante il periodo vacanziero, stanno indagando dallo scorso fine settimana, tra sabato 8 e ieri, domenica 9 agosto, per il furto di un computer portatile da uno studio legale in via Monti a Brescia, in città. Dell’accaduto dà notizia il Giornale di Brescia.

Secondo la ricostruzione, alcuni malviventi sarebbero riusciti a forzare una porta per poi portare via solo quel dispositivo. Un furto di certo strano visto il periodo vacanziero e per questo motivo si sta anche cercando di capire se quel particolare computer contenga del materiale particolare e collegato ai malviventi.