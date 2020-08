Bione, due scalatori precipitano dalla parete rocciosa: uno è grave

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 agosto, una coppia di rocciatori è rimasta vittima di una caduta lungo l’arrampicata sportiva del Salto a Bione, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo intorno alle 19 nel momento in cui un 32enne di Bione e un amico di Vestone si stavano esercitando lungo la parete rocciosa, spesso frequentata dagli appassionati. Ma a un certo punto, pare perché la corda con cui scendere era troppo corta, i due sono precipitati nel vuoto per un paio di metri.

Il 32enne ha riportato lievi contusioni, più gravi invece le condizioni dell’amico. La chiamata ai soccorsi al 112 è stata immediata, facendo arrivare sul posto il Soccorso alpino della Valsabbia, l’automedica, un’ambulanza di Roé Volciano, i vigili del fuoco e anche l’elicottero. Lo scalatore più grave, tra l’altro un esperto, è stato imbarcato sul velivolo e trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.