Noleggia tre e-bike e le ruba. Ritrovate a Brescia: denunciata

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 6 agosto una donna di 31 anni, bresciana, è finita nei guai incassando una denuncia da parte dei carabinieri della compagnia cittadina. La donna, infatti, residente a Bresciadue, aveva preso a noleggio da un’attività di Bergamo tre biciclette elettriche del valore di 2 mila euro ciascuna. Peccato che poi non le abbia riportate al negozio. Il titolare di questo, verificato che i tre mezzi a due ruote non erano rientrati, ha quindi denunciato l’episodio ai militari sospettando il fatto che fossero stati rubati.

E grazie al gps di cui le tre biciclette sono dotati si è arrivati a identificare la ladra 31enne. Il segnale di presenza dei tre mezzi portava proprio a Brescia e qui i carabinieri hanno raggiunto una palazzina. Hanno dovuto poi chiamare i vigili del fuoco per entrare in un garage dove erano presenti le tre bici, poi restituite al noleggiatore.

Si è scoperto che la donna, nel chiedere quei tre mezzi, aveva presentato un documento falso. Per questo motivo è stata denunciata per truffa, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi. Le indagini degli inquirenti vanno avanti per capire chi abbia procurato il documento falso alla bresciana e se, con questo accorgimento, la donna abbia commesso altri raggiri.