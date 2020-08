Gussago, è sparito dal 28 luglio. Ricerche per Giuseppe Antonelli

(red.) Dallo scorso 28 luglio i famigliari non hanno più avuto notizie di lui. E per questo motivo hanno presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri. E’ grande la preoccupazione che serpeggia a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano, dove è sparito Giuseppe Antonelli, di 51 anni, imbianchino di professione. In base a quanto è stato appurato, l’uomo si sarebbe presentato al pronto soccorso in ospedale dopo una caduta, ma poi sarebbe fuggito.

Gli accertamenti dei militari hanno portato a scoprire che l’abitazione dell’uomo era aperta e all’interno c’era il cellulare che quindi il 51enne non ha portato con sé. Ma nemmeno sono stati segnalati dei prelievi dal suo conto corrente alimentato dal reddito di cittadinanza. La sensazione, quindi, è che l’uomo non sia scappato per affrontare un viaggio lungo. Dopo la denuncia ai carabinieri, anche il Comune si è attivato con le ricerche e l’unità cinofila, ma al momento dell’uomo non è stata trovata alcuna traccia.