Crema, bresciana trovata morta in una ferriera dismessa

(red.) Dallo scorso sabato 1 agosto gli agenti della Squadra Mobile della questura di Cremona e il commissariato di Crema stanno indagando sul ritrovamento di una donna di circa 55 anni e ritrovata senza vita in una vecchia ferriera a Crema. La vittima sarebbe bresciana, forse di Orzinuovi, e accanto al corpo c’era un coltello. Il luogo, da tempo dismesso, è usato come rifugio dai senza tetto e, per quanto riguarda la donna morta, gli inquirenti avrebbero trovato alcune ferite.

Si sta valutando ogni pista, compresa quella del suicidio, mentre oggi, lunedì 3 agosto, è attesa a Pavia l’autopsia per avere elementi più chiari. Si analizzeranno anche le eventuali tracce presenti sull’arma per capire se sia stata usata da qualcuno che potrebbe aver ucciso la bresciana.