Remedello, investe un ragazzino in bici e scappa. Si cerca pirata

(red.) Da ieri, lunedì 27 luglio, anche se i fatti si erano consumati nel tardo pomeriggio di sabato 25, i carabinieri stanno cercando il pirata della strada che ha investito un ragazzino in bicicletta sulla provinciale 76 tra Remedello e Casalmoro, tra la bassa provincia di Brescia e il mantovano. Era accaduto dopo le 18,30 quando il giovane si stava muovendo in sella alla due ruote e a un certo punto è stato colpito da un’auto Volkswagen che procedeva verso Casalmoro.

Ma l’automobilista, invece di fermarsi, ha proseguito la corsa. Il giovane di Remedello, che per fortuna ha riportato solo lievi ferite, era riuscito a tornare a casa raccontando la disavventura in famiglia. Così è scattata la denuncia. I militari stanno analizzando anche le immagini riprese dalle telecamere di lettura delle targhe per risalire al pirata.