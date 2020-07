Dal Belgio lo cerca mezza Europa, latitante arrestato a Polaveno

(red.) Lui, originario della provincia di Treviso, si era distinto per una serie di colpi messi a segno ai danni di alcuni sportelli bancomat in Belgio. E nelle ore intorno a sabato 25 luglio è stato arrestato a Polaveno, in Valtrompia, nel bresciano. Si tratta di Bruno Bertuola, di 61 anni, residente a Povegliano. La sua figura compare tra le sei ordinanze di custodia cautelare che erano state notificate nel settembre del 2019 da parte dei carabinieri di Treviso e Padova. Ma l’uomo si era reso irreperibile.

E sul suo conto pesava anche un mandato di arresto europeo emesso dal Belgio – dal tribunale di Hainaut – per una serie di colpi contro gli sportelli bancomat tra il maggio e luglio del 2019 a Montigny-le-Tilleul, Châtelet e Fontaine-l’Évêque. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Treviso con quelli della compagnia di Gardone Valtrompia hanno portato a rintracciare e arrestare l’uomo a Polaveno. Il 61enne aveva addosso documenti falsi e 2 mila euro in contanti e non si è opposto all’arresto.