Montichiari, madre non gli dà i soldi: la ferisce con un coltello

(red.) Le continue richieste di denaro sono al centro delle numerose discussioni tra una madre e il figlio libero professionista 44enne a Montichiari, nella bassa bresciana. Ma spesso, per qualche anno, non ci si è limitato ad alzare la voce. Tanto che l’uomo si è ora visto notificare un atto di allontanamento e il divieto di avvicinamento alla madre. Questa situazione di scontri e dissidi tra i due congiunti che abitano l’uno vicino all’altra sarebbe partita proprio dalle insistenti richieste di denaro dell’uomo verso la madre, ma che lei gli ha sempre rifiutato.

Il clima è però degenerato nei giorni precedenti a venerdì 24 luglio quando l’uomo, nel corso dell’ennesima discussione, ha preso un coltello colpendo la donna, rimasta ferita a una mano. Era accaduto all’ora di pranzo e la madre non ha potuto fare altro che allertare le forze dell’ordine. Sul posto si è presentata la Polizia Locale del paese, mentre la donna è stata portata in ospedale per essere medicata. Poi ha denunciato il figlio, ora accusato di maltrattamenti e lesioni private.