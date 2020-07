Vezza d’Oglio, cade cercando funghi. Muore pensionato 71enne

(red.) Ieri pomeriggio, mercoledì 22 luglio, un pensionato di 71 anni, Agostino Occhi il nome, è stato trovato senza vita tra i boschi della Val Grande a Vezza d’Oglio, in Valcamonica, nel bresciano. L’uomo, originario proprio di Vezza, ma residente a Milano con la famiglia dove si era trasferito anni prima per lavoro, è morto a causa di una caduta con cui ha sbattuto la testa a terra. In vacanza in valle, tra le località che frequentava ogni anno durante le ferie, si era recato tra i boschi alla ricerca di funghi.

Si era quindi mosso di mattina alla guida della propria auto che aveva parcheggiato in una strada sterrata, per poi addentrarsi in quei luoghi che conosceva. Ma una caduta, non è chiaro se per un malore o per aver messo male un piede, lo ha portato a perdere la vita. Nel primo pomeriggio dopo le 14 è stata una figlia ad allertare i soccorsi nel momento in cui l’uomo non era tornato per pranzo.

Subito si è mobilitato un vasto schieramento formato dal soccorso alpino con le unità cinofile, il soccorso della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e l’elicottero che hanno individuato il corpo del 71enne. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria del cimitero di Vezza d’Oglio e il magistrato ha concesso il nulla osta facendo restituire il corpo alla famiglia per il funerale. Lascia la moglie e due figli.