Garda, bagnanti in pericolo messi in salvo dal lago in tempesta

(red.) L’altro pomeriggio, martedì 21 luglio, ha visto numerosi bagnanti rischiare grosso nel momento in cui si trovavano in acqua a bordo di diverse barche nel lago di Garda, tra Limone, Malcesine e Desenzano. Tanto che nell’arco di un’ora si sono moltiplicate le richieste di aiuto alla Guardia costiera e ai vigili del fuoco.

A destare preoccupazione sono state le forti raffiche di vento provenienti da nord, il cosiddetto Balinòt, che in pochi minuti hanno mosso le acque del lago provocando onde alte alcuni metri. Una vera e propria tempesta che ha messo in difficoltà soprattutto una ventina di persone. Due mezzi della Guardia costiera e i vigili del fuoco di Bardolino si sono messi in movimento e hanno riportato in salvo tutti i bagnanti in pericolo.